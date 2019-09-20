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РИА Новости

Источник сообщил о 39 погибших при взрыве у больницы на юге Афганистана

16:47 20.09.2019
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© AP Photo / Ahmad Wali SarhadiНа месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019
© AP Photo / Ahmad Wali Sarhadi
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 39, 185 человек получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на представителя губернатора провинции Гулислама Сияля сообщило, что при взрыве в Калате в четверг погибли 20 человек, 93 ранены.
По словам представителя губернатора, взрыв прогремел возле центральной больницы города, все жертвы - мирные жители, пациенты и врачи. Раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве.
Местный источник сообщал РИА Новости ранее, что взрыв заминированной машины произошел у здания национального директората безопасности (NDS) и также повредил здание местной больницы. Телеканал Tolo News сообщил, что ответственность за взрыв взяла на себя радикальная группировка "Талибан".
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АфганистанТалибанВ мире
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