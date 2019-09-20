Источник сообщил о 39 погибших при взрыве у больницы на юге Афганистана

На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019

© AP Photo / Ahmad Wali Sarhadi На месте взрыва заминированной машины в городе Калат в провинции Забуль, Афганистан. 19 сентября 2019

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Число погибших при взрыве машины в городе Калат в провинции Забуль на юге Афганистана увеличилось до 39, 185 человек получили ранения, сообщил РИА Новости местный источник.

Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на представителя губернатора провинции Гулислама Сияля сообщило, что при взрыве в Калате в четверг погибли 20 человек, 93 ранены.

По словам представителя губернатора, взрыв прогремел возле центральной больницы города, все жертвы - мирные жители, пациенты и врачи. Раненые были направлены в частные клиники в связи с тем, что больница была повреждена при взрыве.