В Афганистане число пострадавших при взрыве увеличилось до 179

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество пострадавших в результате взрыва в афганском городе Газни увеличилось до 179, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Ранее сообщалось о 12 погибших и более 40 раненых после того, как смертник подорвал грузовик со взрывчаткой. Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв.
По данным телеканала, пострадавших, большая часть из которых гражданские лица, доставили в больницы. Агентство Пажвак сообщило, что среди пострадавших 36 детей.
Пресс-секретарь афганского президента Ашрафа Гани Садик Садикки осудил атаку талибов и назвал ее терактом. "Террористическое нападение талибов возле частной школы в городе Газни, которое привело к гибели гражданских лиц, вызывает осуждение и является преступлением против человечности", - написал пресс-секретарь в Twitter.