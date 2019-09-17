Кабул намерен провести президентские выборы, несмотря на теракты

ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани после двух терактов во вторник, жертвами которых стали более 40 человек, заявил о намерении провести президентские выборы в стране.

Выборы, запланированные на конец сентября, прежде неоднократно откладывались.

"Президентские выборы пройдут", - сказал Гани, чье заявление было опубликовано на сайте его администрации. По его словам, силы безопасности страны должны обеспечить безопасность выборов для того, чтобы народ смог проголосовать и определить судьбу страны.

Во вторник в Афганистане прогремело два взрыва, жертвами стали десятки человек. Один из них произошел в столице – Кабуле рядом с министерством обороны Афганистана, о чем информировала администрация президента. Погибших, по данным столичной полиции, 22 человека, 38 получили ранения.

Еще один взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.

Ответственность за оба взрыва, по данным телеканала 1TV, взяло на себя радикальное движение "Талибан".