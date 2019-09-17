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РИА Новости

Кабул намерен провести президентские выборы, несмотря на теракты

17:26 17.09.2019 (обновлено: 17:27 17.09.2019)
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© REUTERS / Omar SobhaniСотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
Сотрудники службы безопасности на месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 17 сентября 2019
ТЕГЕРАН, 17 сен – РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани после двух терактов во вторник, жертвами которых стали более 40 человек, заявил о намерении провести президентские выборы в стране.
Выборы, запланированные на конец сентября, прежде неоднократно откладывались.
"Президентские выборы пройдут", - сказал Гани, чье заявление было опубликовано на сайте его администрации. По его словам, силы безопасности страны должны обеспечить безопасность выборов для того, чтобы народ смог проголосовать и определить судьбу страны.
Во вторник в Афганистане прогремело два взрыва, жертвами стали десятки человек. Один из них произошел в столице – Кабуле рядом с министерством обороны Афганистана, о чем информировала администрация президента. Погибших, по данным столичной полиции, 22 человека, 38 получили ранения.
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Еще один взрыв произошел рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван. По данным телеканала Tolo News, в результате взрыва 26 человек погибли, еще 42 пострадали.
Ответственность за оба взрыва, по данным телеканала 1TV, взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Взрывы произошли менее чем за две недели до президентских выборов в Афганистане, которые запланированы на 28 сентября. Радикальная группировка "Талибан" угрожала сорвать выборы. Спецпредставитель генсека ООН выражал обеспокоенность, что их целью могут стать мирные граждане, участвующие в выборах.
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