По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами

По меньшей мере 28 афганцев, погибших в результате атак в Кабуле, были членами движения "Талибан"*
Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.
Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.
Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.
Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.
"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.
"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.
"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.
"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.
Еще более 1300 человек пострадали.
Еще более 1300 человек пострадали.
Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.
Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.
Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сначала прогремел взрыв и раздались выстрелы у ворот аэропорта, вслед за тем — неподалеку от отеля Baron, где живут иностранцы. Еще через некоторое время появились сообщения о третьем взрыве.
Первый взрыв устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.
"Я своими глазами видел конец света", — рассказал очевидец трагедии, который в момент взрыва находился у входа в аэропорт.
"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — рассказал мужчина.
Еще более 1300 человек пострадали.
Глава Высшего совета по нацпримирению Афганистана Абдулла Абдулла осудил взрывы и назвал произошедшее терактом.
Ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя группировка "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.