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По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами

По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами - РИА Новости, 27.08.2021

По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами

По меньшей мере 28 афганцев, погибших в результате атак в Кабуле, были членами движения "Талибан"* (движение запрещено в РФ как террористическое). РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T06:19

2021-08-27T06:19

2021-08-27T12:41

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

талибан

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 28 афганцев, погибших в результате атак в Кабуле, были членами движения "Талибан"* (движение запрещено в РФ как террористическое)."По меньшей мере 28... афганцев, погибших за пределами аэропорта Кабула, были членами "Талибана"*, - передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя движения.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. По последним данным, погибли более 100 человек, включая 13 американских военных, гибель которых подтвердили в Пентагоне.Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов. Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что военные США в случае необходимости уничтожат остающееся в кабульском аэропорту имущество.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html

кабул (город)

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в мире, кабул (город), талибан