https://ria.ru/20210827/kabul-1747473246.html

"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле

"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле - РИА Новости, 27.08.2021

"Я своими глазами видел конец света": взрывы в Кабуле

В районе кабульского аэропорта в четверг вечером прогремели несколько взрывов, погибли больше ста человек. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:36

2021-08-27T12:36

2021-08-27T16:05

фото

захват власти в афганистане талибами

взрыв

кабул

взрывы в кабуле

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В районе кабульского аэропорта в четверг вечером прогремели несколько взрывов, погибли больше ста человек. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

кабул

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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