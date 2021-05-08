https://ria.ru/20210508/kabul-1731502341.html

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 53 человек

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 53 человек

В результате взрывов у школы на западе Кабула погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения, сообщил источник РИА Новости в Минздраве Афганистана. РИА Новости, 08.05.2021

2021-05-08T17:38

2021-05-08T17:38

2021-05-08T22:23

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В результате взрывов у школы на западе Кабула погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения, сообщил источник РИА Новости в Минздраве Афганистана.Ранее местные СМИ заявляли о смерти 30 человек.По данным источников канала Tolo News, около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в атаке радикалов из "Талибана". По его словам, таким образом там продемонстрировали незаинтересованность в мирном урегулировании.В самом движении отвергли причастность к взрывам и осудили их.Представительство Евросоюза в Афганистане назвало нападение "подлым террористическим актом".Это уже не первый крупный теракт после того, как США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Так, 30 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве бомбы в общежитии в провинции Логар на востоке страны.

https://ria.ru/20210318/afganistan-1601796486.html

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Взрывы в Кабуле: кадры с места трагедии На западе Кабула прогремели взрывы у школы. Число погибших по разным оценкам достигло 40 человек. Данные о погибших меняются. 2021-05-08T17:38 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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евросоюз, афганистан, кабул (город), в мире