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Число жертв взрывов в Кабуле достигло 53 человек
Число жертв взрывов в Кабуле достигло 53 человек
В результате взрывов у школы на западе Кабула погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения, сообщил источник РИА Новости в Минздраве Афганистана. РИА Новости, 08.05.2021
2021-05-08T17:38
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евросоюз
афганистан
кабул (город)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В результате взрывов у школы на западе Кабула погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения, сообщил источник РИА Новости в Минздраве Афганистана.Ранее местные СМИ заявляли о смерти 30 человек.По данным источников канала Tolo News, около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в атаке радикалов из "Талибана". По его словам, таким образом там продемонстрировали незаинтересованность в мирном урегулировании.В самом движении отвергли причастность к взрывам и осудили их.Представительство Евросоюза в Афганистане назвало нападение "подлым террористическим актом".Это уже не первый крупный теракт после того, как США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Так, 30 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве бомбы в общежитии в провинции Логар на востоке страны.
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Взрывы в Кабуле: кадры с места трагедии
На западе Кабула прогремели взрывы у школы. Число погибших по разным оценкам достигло 40 человек. Данные о погибших меняются.
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евросоюз, афганистан, кабул (город), в мире

Число жертв взрывов в Кабуле достигло 53 человек

17:38 08.05.2021 (обновлено: 22:23 08.05.2021)
 
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В результате взрывов у школы на западе Кабула погибли 53 человека, не менее 150 получили ранения, сообщил источник РИА Новости в Минздраве Афганистана.
Ранее местные СМИ заявляли о смерти 30 человек.
По данным источников канала Tolo News, около здания сначала взорвался заминированный автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По словам одного из учителей, нападение произошло в то время, когда учащиеся выходили из школы, большинство погибших — девушки.
Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил в атаке радикалов из "Талибана". По его словам, таким образом там продемонстрировали незаинтересованность в мирном урегулировании.
В самом движении отвергли причастность к взрывам и осудили их.
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
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При конфликте у отеля в Кабуле пострадали шесть человек
Представительство Евросоюза в Афганистане назвало нападение "подлым террористическим актом".
"Нацеленность в первую очередь на учащихся женской школы говорит о том, что это нападение на будущее Афганистана. На молодых людей, полных решимости улучшить свою страну", — говорится в заявлении миссии в Twitter.
Это уже не первый крупный теракт после того, как США и НАТО начали вывод войск из Афганистана. Так, 30 апреля не менее 30 человек погибли при взрыве бомбы в общежитии в провинции Логар на востоке страны.
 
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