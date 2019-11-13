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РИА Новости

В Афганистане число жертв взрыва у здания МВД возросло до 12 человек

15:07 13.11.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате подрыва заминированного фургона у здания МВД Афганистана в Кабуле возросло до 12, еще 20 получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства.
Ранее сообщалось о семи погибших и 10 пострадавших.
Полиция в Афганистане
2 ноября, 10:12
СМИ: девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана
По данным МВД, среди погибших трое детей.
Ни одна группировка пока не взяла ответственность за взрыв.
Взрыв прогремел в среду около 07.25 по местному времени (05.55 мск). По данным МВД, в результате взрыва был поврежден автомобиль зарубежной охранной компании World Guard, четверо иностранных сотрудников которой получили ранения.
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