В Афганистане число жертв взрыва у здания МВД возросло до 12 человек

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате подрыва заминированного фургона у здания МВД Афганистана в Кабуле возросло до 12, еще 20 получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление министерства.
Ранее сообщалось о семи погибших и 10 пострадавших.
По данным МВД, среди погибших трое детей.
Ни одна группировка пока не взяла ответственность за взрыв.
Взрыв прогремел в среду около 07.25 по местному времени (05.55 мск). По данным МВД, в результате взрыва был поврежден автомобиль зарубежной охранной компании World Guard, четверо иностранных сотрудников которой получили ранения.