В Афганистане число жертв взрыва у здания МВД возросло до 12 человек

СМИ: девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана

СМИ: девять школьников погибли при взрыве на северо-востоке Афганистана

Ни одна группировка пока не взяла ответственность за взрыв.

Взрыв прогремел в среду около 07.25 по местному времени (05.55 мск). По данным МВД, в результате взрыва был поврежден автомобиль зарубежной охранной компании World Guard, четверо иностранных сотрудников которой получили ранения.