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Очевидец: в Афганистане десятки человек пострадали при взрыве в мечети

Очевидец: в Афганистане десятки человек пострадали при взрыве в мечети - РИА Новости, 08.10.2021

Очевидец: в Афганистане десятки человек пострадали при взрыве в мечети

По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 08.10.2021

2021-10-08T13:29

2021-10-08T13:29

2021-10-08T16:02

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афганистан

кундуз (провинция)

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КАБУЛ, 8 окт — РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец.Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек.Отмечается, что все погибшие — прихожане шиитской мечети, в которой прогремел взрыв. Представитель движения "Талибан"*, заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид заявил, что на место прибыли войска специального назначения, ведется расследование.Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял.Недавно в Афганистане произошло два теракта — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. К обоим взрывам были причастны боевики "Исламского государства"*.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html

https://ria.ru/20211008/terakty-1753694112.html

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кундуз (провинция)

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2021

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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец. Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек. 2021-10-08T13:29 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кундуз (провинция)