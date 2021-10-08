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Очевидец: в Афганистане десятки человек пострадали при взрыве в мечети
Очевидец: в Афганистане десятки человек пострадали при взрыве в мечети - РИА Новости, 08.10.2021
Очевидец: в Афганистане десятки человек пострадали при взрыве в мечети
По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 08.10.2021
2021-10-08T13:29
2021-10-08T13:29
2021-10-08T16:02
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афганистан
кундуз (провинция)
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КАБУЛ, 8 окт — РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец.Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек.Отмечается, что все погибшие — прихожане шиитской мечети, в которой прогремел взрыв. Представитель движения "Талибан"*, заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид заявил, что на место прибыли войска специального назначения, ведется расследование.Пока ответственность за взрыв никто на себя не взял.Недавно в Афганистане произошло два теракта — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. К обоим взрывам были причастны боевики "Исламского государства"*.*Террористические организации, запрещенные в России.
https://ria.ru/20211008/taliby-1753604102.html
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Разрушительные последствия взрыва в мечети Афганистана
По меньшей мере 30 человек погибли и 70 пострадали в результате взрыва в афганской провинции Кундуз, рассказал РИА Новости очевидец.
Телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности сообщил, что количество жертв достигло 60, травмы получили более ста человек.
2021-10-08T13:29
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в мире, афганистан, кундуз (провинция)
13:29 08.10.2021 (обновлено: 16:02 08.10.2021)
Очевидец: в Афганистане десятки человек пострадали при взрыве в мечети
Очевидец заявил о 60 пострадавших или погибших при взрыве в шиитской мечети в Кундузе