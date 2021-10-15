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При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник - РИА Новости, 15.10.2021
При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
По меньшей мере 25 человек погибли, не менее 20 пострадали из-за взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:46
2021-10-15T13:11
кандагар
в мире
афганистан
кандагар (провинция)
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КАБУЛ, 15 окт — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, не менее 20 пострадали из-за взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.Ранее было известно о семи жертвах. Взрыв произошел днем в шиитской мечети. Как рассказал РИА Новости местный источник, его устроил террорист-смертник. Пока ответственность никто на себя не взял.Телеканал Tolo News сообщает, что в мечети произошли друг за другом по меньшей мере три взрыва.Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 были ранены. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики "Исламского государства"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211011/terakt-1753979454.html
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кандагар, в мире, афганистан, кандагар (провинция)
12:46 15.10.2021 (обновлено: 13:11 15.10.2021)
 
При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник

Источник: 25 человек погибли, не менее 20 пострадали при взрыве у мечети в Кандагаре

© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 15 окт — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, не менее 20 пострадали из-за взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.
Ранее было известно о семи жертвах.
Взрыв произошел днем в шиитской мечети. Как рассказал РИА Новости местный источник, его устроил террорист-смертник. Пока ответственность никто на себя не взял.
Телеканал Tolo News сообщает, что в мечети произошли друг за другом по меньшей мере три взрыва.
Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 были ранены. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Место взрыва в мечети в афганской провинции Кундуз - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 11:49
МИД назвал теракт в афганской мечети варварской акцией
 
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