https://ria.ru/20211015/vzryv-1754718927.html

При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник

При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник - РИА Новости, 15.10.2021

При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник

По меньшей мере 25 человек погибли, не менее 20 пострадали из-за взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:46

2021-10-15T12:46

2021-10-15T13:11

кандагар

в мире

афганистан

кандагар (провинция)

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КАБУЛ, 15 окт — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, не менее 20 пострадали из-за взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.Ранее было известно о семи жертвах. Взрыв произошел днем в шиитской мечети. Как рассказал РИА Новости местный источник, его устроил террорист-смертник. Пока ответственность никто на себя не взял.Телеканал Tolo News сообщает, что в мечети произошли друг за другом по меньшей мере три взрыва.Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 были ранены. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики "Исламского государства"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211011/terakt-1753979454.html

кандагар

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кандагар (провинция)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кандагар, в мире, афганистан, кандагар (провинция)