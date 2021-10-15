https://ria.ru/20211015/vzryv-1754718927.html
При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник - РИА Новости, 15.10.2021
При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
По меньшей мере 25 человек погибли, не менее 20 пострадали из-за взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:46
2021-10-15T12:46
2021-10-15T13:11
кандагар
в мире
афганистан
кандагар (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1920x0_80_0_0_e433a790a0300162f117751e5af0f8a7.jpg
КАБУЛ, 15 окт — РИА Новости. По меньшей мере 25 человек погибли, не менее 20 пострадали из-за взрыва в афганской провинции Кандагар, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.Ранее было известно о семи жертвах. Взрыв произошел днем в шиитской мечети. Как рассказал РИА Новости местный источник, его устроил террорист-смертник. Пока ответственность никто на себя не взял.Телеканал Tolo News сообщает, что в мечети произошли друг за другом по меньшей мере три взрыва.Неделю назад теракт в провинции Кундуз унес жизни не менее 120 человек, 150 были ранены. До этого в Афганистане произошло еще два взрыва — у мечети Идгах в Кабуле и в религиозной школе в Джелалабаде на востоке страны. В первом случае жертвами стали 12 человек, пострадали 32; во втором погибли семеро, еще 15 ранены. Ко всем терактам были причастны боевики "Исламского государства"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20211011/terakt-1753979454.html
кандагар
афганистан
кандагар (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_160:0:2720:1920_1920x0_80_0_0_b2031c8fc6b1e084bab1ffa154acf410.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кандагар, в мире, афганистан, кандагар (провинция)
12:46 15.10.2021 (обновлено: 13:11 15.10.2021)
При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
Источник: 25 человек погибли, не менее 20 пострадали при взрыве у мечети в Кандагаре