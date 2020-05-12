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2020-05-12T12:42
https://ria.ru/20200512/1571316639.html
В Афганистане 15 человек погибли при взрыве на похоронах
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РИА Новости

В Афганистане 15 человек погибли при взрыве на похоронах

12:42 12.05.2020
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Офис губернатора провинции Нангархар на востоке Афганистана подтвердил, что в результате взрыва на похоронах главы полиции одного из районов погибли 15 человек, 56 получили ранения, сообщает телеканал 1TV.
Инцидент произошел во время похорон Хаджи Шейха Икрама (Haji Sheikh Ikram), который командовал полицейским подразделением в районе Хева. Он скончался накануне от сердечного приступа.
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Ранее представитель губернатора провинции заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.
По данным офиса губернатора, среди погибших есть член совета провинции Абдулла Маликзай. Помимо этого, ранения получил один парламентарий.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна действующая в стране группировка. Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.
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