https://ria.ru/20210827/kabul-1747449130.html

Источник: при взрывах в Кабуле пострадали более тысячи человек

Источник: при взрывах в Кабуле пострадали более тысячи человек - РИА Новости, 27.08.2021

Источник: при взрывах в Кабуле пострадали более тысячи человек

Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в афганском Минздраве. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T06:37

2021-08-27T06:37

2021-08-27T11:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

взрывы в кабуле

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КАБУЛ, 27 авг — РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек пострадали при взрывах в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в афганском Минздраве.Как заявил собеседник агентства, точное число раненных в результате терактов составляет 1338 человек, жертвами стали 60.Ранее Wall Street Journal писала, что погибли не менее 90 афганских граждан, а также, по данным Пентагона, 13 американских военных.Два взрыва прогремели в четверг у аэропорта Кабула, один из них — неподалеку от отеля Baron, где, по информации СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Первый устроил террорист-смертник, затем сработала взрывчатка в автомобиле.СМИ со ссылкой на заявление "Исламского государства"* сообщили, что ответственность за атаку на аэропорт взяла на себя эта группировка. В Вашингтоне считают, что к атакам причастен входящий в ИГ* "Вилаят Хорасан".Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Американские военные пояснили, что они были контролируемые.Президент США Джо Байден отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам "Вилаята Хорасан". Он заверил, что виновных найдут и накажут. Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Единственным очагом сопротивления талибам остается провинция Панджшер, где находятся отряды под руководством Ахмада Масуда.Через аэропорт афганской столицы продолжается эвакуация иностранцев и местных жителей, которые сотрудничали с ними. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек, некоторые разбились, сорвавшись с уже взлетевших самолетов.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210827/bagram-1747442575.html

https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), афганистан, взрывы в кабуле