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РИА Новости

Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек

09:51 21.08.2019 (обновлено: 10:08 21.08.2019)
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Кабуле
Полицейский в Кабуле
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва во время празднования свадьбы на западе Кабула возросло до 80, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на чиновников.
Ранее сообщалось о 63 погибших и более 180 пострадавших.
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Как заявил в среду представитель МВД Афганистана Насрат Рахими, от полученных ранений в больницах скончались 17 человек.
"Еще 17 человек скончались из-за полученных ранений, более 160 все еще получают медицинскую помощь в больницах или на дому", - приводит агентство слова Рахими.
Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших. За взрыв взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*).
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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