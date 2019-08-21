Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек

"Еще 17 человек скончались из-за полученных ранений, более 160 все еще получают медицинскую помощь в больницах или на дому", - приводит агентство слова Рахими.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек. Президент Афганистана Ашраф Гани осудил атаку и выразил соболезнования родственникам погибших. За взрыв взяла на себя ответственность террористическая организация "Исламское государство"* (ИГ*).