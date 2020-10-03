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В Афганистане 13 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

Тринадцать человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные... РИА Новости, 03.10.2020

2020-10-03T12:02

2020-10-03T12:02

2020-10-03T18:15

афганистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Тринадцать человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в афганской провинции <a href="http://ria.ru/location_Nangarhar_Province/" target="_blank" data-auto="true">Нангархар</a>, передает телеканал <a href="https://tolonews.com/afghanistan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tolo News</a> со ссылкой на местные власти.По словам представителя губернатора провинции Атауллы Хогьяни, взрыв заминированного автомобиля произошел днем. Машина взорвалась недалеко от комплекса зданий резиденции губернатора в округе Гани Кхил (Ghanikhil).Хогьяни также указал, сообщает канал, что боевики пытались проникнуть в резиденцию губернатора, но им дали отпор силы безопасности.По словам члена совета провинции Обайдуллы Шинвари, по меньшей мере восемь погибших — мирные жители.

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афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире