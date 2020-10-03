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В Афганистане 13 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля
Тринадцать человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные... РИА Новости, 03.10.2020
2020-10-03T12:02
2020-10-03T18:15
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.</strong> Тринадцать человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в афганской провинции <a href="http://ria.ru/location_Nangarhar_Province/" target="_blank" data-auto="true">Нангархар</a>, передает телеканал <a href="https://tolonews.com/afghanistan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tolo News</a> со ссылкой на местные власти.По словам представителя губернатора провинции Атауллы Хогьяни, взрыв заминированного автомобиля произошел днем. Машина взорвалась недалеко от комплекса зданий резиденции губернатора в округе Гани Кхил (Ghanikhil).Хогьяни также указал, сообщает канал, что боевики пытались проникнуть в резиденцию губернатора, но им дали отпор силы безопасности.По словам члена совета провинции Обайдуллы Шинвари, по меньшей мере восемь погибших — мирные жители.
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афганистан
РИА Новости
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афганистан, в мире

В Афганистане 13 человек погибли при взрыве заминированного автомобиля

12:02 03.10.2020 (обновлено: 18:15 03.10.2020)
 
© REUTERS / ParwizАфганские военные на месте взрыва автомобиля в провинции Нангархар
Афганские военные на месте взрыва автомобиля в провинции Нангархар - РИА Новости, 1920, 03.10.2020
© REUTERS / Parwiz
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Тринадцать человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Нангархар, передает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
По словам представителя губернатора провинции Атауллы Хогьяни, взрыв заминированного автомобиля произошел днем. Машина взорвалась недалеко от комплекса зданий резиденции губернатора в округе Гани Кхил (Ghanikhil).
Хогьяни также указал, сообщает канал, что боевики пытались проникнуть в резиденцию губернатора, но им дали отпор силы безопасности.
По словам члена совета провинции Обайдуллы Шинвари, по меньшей мере восемь погибших — мирные жители.
 
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