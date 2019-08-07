При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ

Раненый мужчина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.

Также известно о более чем сотне пострадавших.

© REUTERS / Mohammad Ismail Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 © REUTERS / Mohammad Ismail Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019

Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе столицы Афганистана. На кадрах, опубликованных в твиттере телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью подрыва автомобиля было одно из управлений полиции.

Телеканал Tolo News отметил ранее, что ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".