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РИА Новости

При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ

11:41, 7 августа 2019
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© REUTERS / Mohammad IsmailРаненый мужчина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
Раненый мужчина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
© REUTERS / Mohammad Ismail
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источник в силах безопасности.
Также известно о более чем сотне пострадавших.
© REUTERS / Mohammad IsmailРаненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
© REUTERS / Mohammad Ismail
Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе столицы Афганистана. На кадрах, опубликованных в твиттере телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью подрыва автомобиля было одно из управлений полиции.
Телеканал Tolo News отметил ранее, что ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".
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