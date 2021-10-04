https://ria.ru/20211004/mechet-1753073278.html

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле - РИА Новости, 04.10.2021

ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле

Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье около мечети в Кабуле. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T20:50

2021-10-04T20:50

2021-10-04T20:50

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье около мечети в Кабуле.Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва у мечети Идгах в Кабуле стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, в связи с инцидентом были задержаны три человека.Согласно заявлению ИГ,* которое приводит агентство Рейтер, группировка взяла на себя ответственность за этот взрыв.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20211004/kabul-1753029551.html

кабул (город)

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2021

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в мире, кабул (город), афганистан