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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211004/mechet-1753073278.html
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле - РИА Новости, 04.10.2021
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье около мечети в Кабуле. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:50
2021-10-04T20:50
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье около мечети в Кабуле.Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва у мечети Идгах в Кабуле стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, в связи с инцидентом были задержаны три человека.Согласно заявлению ИГ,* которое приводит агентство Рейтер, группировка взяла на себя ответственность за этот взрыв.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, кабул (город), афганистан
20:50 04.10.2021
 
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле

Рейтер: "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле

© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Талибана"* у входа в мечеть Идгах после того, как там прогремел взрыв
Бойцы Талибана* у входа в мечеть Идгах после того, как там прогремел взрыв - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Felipe Dana
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье около мечети в Кабуле.
Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва у мечети Идгах в Кабуле стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, в связи с инцидентом были задержаны три человека.
Согласно заявлению ИГ,* которое приводит агентство Рейтер, группировка взяла на себя ответственность за этот взрыв.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Талибы* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
Вчера, 16:33
Посольство России в Кабуле рассказало о ликвидации боевиков у дипмиссии
 
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