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ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле - РИА Новости, 04.10.2021
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле
Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье около мечети в Кабуле. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T20:50
2021-10-04T20:50
2021-10-04T20:50
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в воскресенье около мечети в Кабуле.Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что жертвами взрыва у мечети Идгах в Кабуле стали 12 человек, пострадали 32. По словам представителя МВД временного правительства Афганистана, в связи с инцидентом были задержаны три человека.Согласно заявлению ИГ,* которое приводит агентство Рейтер, группировка взяла на себя ответственность за этот взрыв.* Запрещенная в России террористическая группировка
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в мире, кабул (город), афганистан
ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв около мечети в Кабуле
Рейтер: "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за взрыв у мечети в Кабуле