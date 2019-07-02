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РИА Новости

США решительно осудили атаку талибов в Кабуле

06:12
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© AP Photo / Rahmat GulВзрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. США решительно осудили атаку в столице Афганистана, совершенную радикальным движением "Талибан", которая произошла в понедельник недалеко от логистического центра министерства обороны, заявили в Белом доме.
"Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают чудовищное террористическое нападение, совершенное талибами, в результате которого афганские гражданские лица и сотрудники служб безопасности были убиты и получили серьезные ранения… Это наглое нападение демонстрирует бессердечное пренебрежение талибов к своим собратьям-афганцам, которые неоднократно заявляли о настоятельной необходимости мирного урегулирования конфликта", - говорится в сообщении пресс-секретаря Белого дома.
Сильный взрыв произошел 1 июля в полицейском округе №16 недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва несколько нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек и 105 пострадали, в том числе 26 детей и пять женщин.
МВД Афганистана сообщило о ликвидации пяти нападавших.
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АфганистанТалибанСШАВ мире
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