Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 16

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 16 человек, передает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана. Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 16 человек, передает телеканалсо ссылкой на МВД Афганистана.

Пострадали еще 119 человек. Отмечается, что большинство погибших и раненых — мирные жители.

Взрыв произошел накануне вечером в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний. Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль.