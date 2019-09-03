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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 16

06:56 03.09.2019 (обновлено: 09:35 03.09.2019)
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© REUTERS / Omar SobhaniПрохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
Прохожие осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в Кабуле выросло до 16 человек, передает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.
Пострадали еще 119 человек. Отмечается, что большинство погибших и раненых — мирные жители.
Взрыв произошел накануне вечером в районе PD9, недалеко от комплекса Green Village, где находится ряд иностранных компаний. Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль.
Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за теракт, заявив, что целью их атаки были иностранные силы.
15 марта, 14:33РИА Новости
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АфганистанТалибанКабул (город)В мире
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