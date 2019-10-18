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РИА Новости

В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

13:56 18.10.2019 (обновлено: 14:04 18.10.2019)
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
По данным телеканала, еще несколько человек пострадали.
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Ранее агентство Пажвак сообщило, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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