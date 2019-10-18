В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
По данным телеканала, еще несколько человек пострадали.
Ранее агентство Пажвак сообщило, что ракеты попали в здание мечети в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.