В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

По данным телеканала, еще несколько человек пострадали.

Число погибших при взрыве на востоке Афганистана возросло до десяти

Число погибших при взрыве на востоке Афганистана возросло до десяти

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.