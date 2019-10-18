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РИА Новости

СМИ: в Афганистане ракеты попали в мечеть во время молитвы

13:39 18.10.2019 (обновлено: 16:10 18.10.2019)
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© REUTERS / ParwizПострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
© REUTERS / Parwiz
Пострадавший в результате взрыва в мечети в Афганистане. 18 октября 2019
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ракеты попали в здание мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, могут быть жертвы и раненые, сообщает агентство Пажвак.
Инцидент произошел в районе Хаска Мина. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети, несколько десятков человек могли получить ранения или погибнуть. Точных данных агентство не приводит.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
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