СМИ: в Афганистане ракеты попали в мечеть во время молитвы

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Ракеты попали в здание мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, могут быть жертвы и раненые, сообщает агентство Пажвак.
Инцидент произошел в районе Хаска Мина. Как отмечает агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети, несколько десятков человек могли получить ранения или погибнуть. Точных данных агентство не приводит.
Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.