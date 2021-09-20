https://ria.ru/20210920/gladkov-1750305977.html

Биография Вячеслава Гладкова

Биография Вячеслава Гладкова - РИА Новости, 20.09.2021

Биография Вячеслава Гладкова

Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:04

2021-09-20T13:04

2021-09-20T13:04

справки

белгородская область

единая россия

политика

вячеслав гладков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749609326_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e1ff7b5065c8a10406debe374b098f1b.jpg

Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент". Получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности "муниципальное управление". В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2020 году стал выпускником Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления. Кандидат экономических наук (2012).С 1997 по 2000 год работал в ОАО "Пензенское управление строительства" экономистом, руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.С марта 2000 года работал в администрации города Заречного Пензенской области, занимал должность заместителя начальника экономического отдела. В октябре 2000 года был назначен начальником экономического отдела.В апреле 2002 года стал заместителем главы администрации города Заречного по экономике и развитию рыночных отношений.В 2005-2009 годах – первый заместитель главы города Заречного.С 2009 по 2014 год занимал должность главы администрации города Заречного.В 2016-2018 годах был заместителем губернатора – председателем правительства города Севастополя.С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края. 18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Вячеслав Гладков, набрав 78,79% голосов, победил на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.Член партии "Единая Россия".Сумма задекларированного дохода за 2020 год составила 3,766 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, белгородская область, единая россия, политика, вячеслав гладков