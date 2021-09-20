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Биография Вячеслава Гладкова
Биография Вячеслава Гладкова - РИА Новости, 20.09.2021
Биография Вячеслава Гладкова
Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:04
2021-09-20T13:04
справки
белгородская область
единая россия
политика
вячеслав гладков
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Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент". Получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности "муниципальное управление". В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2020 году стал выпускником Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления. Кандидат экономических наук (2012).С 1997 по 2000 год работал в ОАО "Пензенское управление строительства" экономистом, руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.С марта 2000 года работал в администрации города Заречного Пензенской области, занимал должность заместителя начальника экономического отдела. В октябре 2000 года был назначен начальником экономического отдела.В апреле 2002 года стал заместителем главы администрации города Заречного по экономике и развитию рыночных отношений.В 2005-2009 годах – первый заместитель главы города Заречного.С 2009 по 2014 год занимал должность главы администрации города Заречного.В 2016-2018 годах был заместителем губернатора – председателем правительства города Севастополя.С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края. 18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Вячеслав Гладков, набрав 78,79% голосов, победил на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.Член партии "Единая Россия".Сумма задекларированного дохода за 2020 год составила 3,766 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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справки, белгородская область, единая россия, политика, вячеслав гладков
13:04 20.09.2021
 

Биография Вячеслава Гладкова

© пресс-служба правительства Белгородской области Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© пресс-служба правительства Белгородской области
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Вячеслав Владимирович Гладков родился 15 января 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области.
В 1996 году окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского (ныне Санкт-Петербургский государственный экономический университет) по специальности "менеджмент". Получил дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности "муниципальное управление". В 2012 году окончил магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2020 году стал выпускником Программы развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления. Кандидат экономических наук (2012).
С 1997 по 2000 год работал в ОАО "Пензенское управление строительства" экономистом, руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.
С марта 2000 года работал в администрации города Заречного Пензенской области, занимал должность заместителя начальника экономического отдела. В октябре 2000 года был назначен начальником экономического отдела.
В апреле 2002 года стал заместителем главы администрации города Заречного по экономике и развитию рыночных отношений.
В 2005-2009 годах – первый заместитель главы города Заречного.
С 2009 по 2014 год занимал должность главы администрации города Заречного.
В 2016-2018 годах был заместителем губернатора – председателем правительства города Севастополя.
С 2018 по 2020 год – заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края.
18 ноября 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.
По итогам выборов, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года, Вячеслав Гладков, набрав 78,79% голосов, победил на выборах главы региона после обработки 100% протоколов.
Член партии "Единая Россия".
Сумма задекларированного дохода за 2020 год составила 3,766 миллиона рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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