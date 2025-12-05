Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области беспилотник атаковал машину председателя избиркома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 05.12.2025 (обновлено: 12:33 06.12.2025)
В Белгородской области беспилотник атаковал машину председателя избиркома
В Белгородской области беспилотник атаковал машину председателя избиркома - РИА Новости, 06.12.2025
В Белгородской области беспилотник атаковал машину председателя избиркома
Беспилотник атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области, которого не было в транспортном средстве в момент удара, сообщил губернатор... РИА Новости, 06.12.2025
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области беспилотник атаковал машину председателя избиркома

В Белгородской области дрон атаковал машину председателя избиркома Лазарева

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автомобиль председателя избиркома Белгородской области Игоря Лазарева. 5 декабря 2025
Последствия атаки ВСУ на автомобиль председателя избиркома Белгородской области Игоря Лазарева. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на автомобиль председателя избиркома Белгородской области Игоря Лазарева. 5 декабря 2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Беспилотник атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области, которого не было в транспортном средстве в момент удара, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Сегодня во время рабочей поездки в посёлок Борисовка Борисовского округа вражеский беспилотник атаковал автомобиль Игоря Владимировича Лазарева, председателя избирательной комиссии Белгородской области. К счастью, в момент удара Игорь Владимирович находился в безопасности - рядом, внутри здания, а водитель успел за несколько минут до удара покинуть транспортное средство. Это спасло его жизнь", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Гладков добавил, что автомобиль получил серьезные повреждения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
