В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ

"Посёлок Борисовка Борисовского округа подвергся атаке беспилотника ВСУ. Пострадали два мирных жителя. Двоим мужчинам с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в результате детонации повреждены остекление и фасады многоквартирного дома, административного и двух коммерческих зданий, три легковых автомобиля.