В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ
Двое мужчин получили осколочные ранения ног после атаки беспилотника ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, от госпитализации пострадавшие отказались,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:17:00+03:00
2025-12-05T12:17:00+03:00
2025-12-05T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
2025
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ
