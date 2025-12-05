Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 05.12.2025 (обновлено: 15:57 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/raneniya-2060101964.html
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 05.12.2025
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ
Двое мужчин получили осколочные ранения ног после атаки беспилотника ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, от госпитализации пострадавшие отказались,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:17:00+03:00
2025-12-05T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060102482_0:136:1178:799_1920x0_80_0_0_6af3359a398c64612dd9399156004caf.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060102482_0:0:1179:885_1920x0_80_0_0_dffb6c938d7eeae19d5868ead8ea671c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека получили ранения при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области 2 мужчин получили осколочные ранения при атаке дрона ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки беспилотника ВСУ в посёлке Борисовка Белгородской области
Последствия атаки беспилотника ВСУ в посёлке Борисовка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки беспилотника ВСУ в посёлке Борисовка Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Двое мужчин получили осколочные ранения ног после атаки беспилотника ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, от госпитализации пострадавшие отказались, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Посёлок Борисовка Борисовского округа подвергся атаке беспилотника ВСУ. Пострадали два мирных жителя. Двоим мужчинам с осколочными ранениями ног бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате детонации повреждены остекление и фасады многоквартирного дома, административного и двух коммерческих зданий, три легковых автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала