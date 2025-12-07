https://ria.ru/20251207/dron-2060418177.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.12.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель
В поселке Борисовка в Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ