В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал мирный житель

«

"В поселке Борисовка Борисовского округа дрон ВСУ ударил по территории коммерческого объекта. Ранен мирный житель. В Борисовскую ЦРБ доставлен мужчина, получивший минно-взрывную травму и осколочные ранения, — написал он в Telegram-канале.