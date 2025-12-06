Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область 91 беспилотником за сутки
11:49 06.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 91 беспилотником за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 округов Белгородской области 91 беспилотником, из них 37 были перехвачены над регионом, сообщил губернатор...
ВСУ атаковали Белгородскую область 91 беспилотником за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 13 округов Белгородской области 91 БПЛА

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 округов Белгородской области 91 беспилотником, из них 37 были перехвачены над регионом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 5 декабря. Атакам подверглись 33 населенных пункта, было выпущено 23 боеприпаса. Пострадали восемь мирных жителей, один из них госпитализирован. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 9 частных домовладений, объект инфраструктуры, два административных и два коммерческих здания, два социальных и три коммерческих объекта, предприятие и 19 транспортных средств.
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В Воронежской области обломки БПЛА повредили здание школы и крышу АЗС
09:45
"В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Беленькое, Грузское и Зозули совершены удары 13 беспилотников, 2 из которых сбиты. В посёлке Борисовка в результате атак FPV-дронов пострадали четверо мужчин, в том числе глава администрации Берёзовского сельского поселения. Глава поселения госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 22 беспилотниками, 19 из которых подавлены и сбиты, по Вейделевскому и Волоконовскому округам нанесены удары 4 беспилотников, из которых 2 подавлены, ранены двое мужчин. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 23 боеприпаса и произведены атаки 22 беспилотников, из которых 4 подавлены и сбиты, над Алексеевским, Новооскольским, Ровеньским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 10 беспилотников. По Шебекинскому округу нанесены удары 19 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА
29 ноября, 23:49
 
