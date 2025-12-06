ВСУ атаковали Белгородскую область 91 беспилотником за сутки

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 22 беспилотниками, 19 из которых подавлены и сбиты, по Вейделевскому и Волоконовскому округам нанесены удары 4 беспилотников, из которых 2 подавлены, ранены двое мужчин. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 23 боеприпаса и произведены атаки 22 беспилотников, из которых 4 подавлены и сбиты, над Алексеевским, Новооскольским, Ровеньским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 10 беспилотников. По Шебекинскому округу нанесены удары 19 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, заявил губернатор.