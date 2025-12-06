ВСУ атаковали Белгородскую область 91 беспилотником за сутки

БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 округов Белгородской области 91 беспилотником, из них 37 были перехвачены над регионом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 5 декабря. Атакам подверглись 33 населенных пункта, было выпущено 23 боеприпаса. Пострадали восемь мирных жителей, один из них госпитализирован. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 9 частных домовладений, объект инфраструктуры, два административных и два коммерческих здания, два социальных и три коммерческих объекта, предприятие и 19 транспортных средств.
"В Борисовском округе по посёлку Борисовка, сёлам Беленькое, Грузское и Зозули совершены удары 13 беспилотников, 2 из которых сбиты. В посёлке Борисовка в результате атак FPV-дронов пострадали четверо мужчин, в том числе глава администрации Берёзовского сельского поселения. Глава поселения госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - написал Гладков.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 22 беспилотниками, 19 из которых подавлены и сбиты, по Вейделевскому и Волоконовскому округам нанесены удары 4 беспилотников, из которых 2 подавлены, ранены двое мужчин. По данным губернатора, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 23 боеприпаса и произведены атаки 22 беспилотников, из которых 4 подавлены и сбиты, над Алексеевским, Новооскольским, Ровеньским, Старооскольским и Чернянским округами сбиты 10 беспилотников. По Шебекинскому округу нанесены удары 19 беспилотников, 15 из которых сбиты и подавлены, ранены двое мужчин, заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА
29 ноября, 23:49