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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750899965.html
Гладков победил на выборах главы Белгородской области
Гладков победил на выборах главы Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2021
Гладков победил на выборах главы Белгородской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,79% голосов на выборах главы региона после обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:53
2021-09-20T08:58
выборы в государственную думу
политика
белгородская область
единая россия
кпрф
лдпр
патриот
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,79% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов: Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливой России - Патриоты - За правду" и Кирилл Скачко от КПРФ, Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России"."После обработки 100% протоколов. Явка составила 58,57% на губернаторских выборах. Гладков - 78,79%, 566 353 голоса, Скачко - 9,94%, Осетров - 3,77%, Дремов - 2,91%, Абельмазов - 2,9%", - сказал собеседник агентства.В списках для голосования по области - 1 227 252 избирателя.Вячеслав Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.Итоговая явка на губернаторских выборах в 2016 году в Белгородской области составила 54,69%.
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политика, белгородская область, единая россия, кпрф, лдпр, патриот, вячеслав гладков
08:53 20.09.2021 (обновлено: 08:58 20.09.2021)
 
Гладков победил на выборах главы Белгородской области

Гладков победил на выборах главы Белгородской области, набрав 78,79 процента голосов

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,79% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов: Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливой России - Патриоты - За правду" и Кирилл Скачко от КПРФ, Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России".
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"После обработки 100% протоколов. Явка составила 58,57% на губернаторских выборах. Гладков - 78,79%, 566 353 голоса, Скачко - 9,94%, Осетров - 3,77%, Дремов - 2,91%, Абельмазов - 2,9%", - сказал собеседник агентства.
В списках для голосования по области - 1 227 252 избирателя.
Вячеслав Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.
Итоговая явка на губернаторских выборах в 2016 году в Белгородской области составила 54,69%.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 07:48Выборы в Государственную думу
Дегтярев победил на выборах главы Хабаровского края
 
Выборы в Государственную думуПолитикаБелгородская областьЕдиная РоссияКПРФЛДПРПатриотВячеслав Гладков
 
 
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