https://ria.ru/20210920/vybory-1750899965.html

Гладков победил на выборах главы Белгородской области

Гладков победил на выборах главы Белгородской области - РИА Новости, 20.09.2021

Гладков победил на выборах главы Белгородской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,79% голосов на выборах главы региона после обработки 100%... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:53

2021-09-20T08:53

2021-09-20T08:58

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков набирает 78,79% голосов на выборах главы региона после обработки 100% протоколов, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.На должность губернатора Белгородской области претендуют пять кандидатов: Владимир Абельмазов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Евгений Дремов - от ЛДПР, Юрий Осетров - от "Справедливой России - Патриоты - За правду" и Кирилл Скачко от КПРФ, Гладков выдвинут региональным отделением "Единой России"."После обработки 100% протоколов. Явка составила 58,57% на губернаторских выборах. Гладков - 78,79%, 566 353 голоса, Скачко - 9,94%, Осетров - 3,77%, Дремов - 2,91%, Абельмазов - 2,9%", - сказал собеседник агентства.В списках для голосования по области - 1 227 252 избирателя.Вячеслав Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.Итоговая явка на губернаторских выборах в 2016 году в Белгородской области составила 54,69%.

https://ria.ru/20210920/khabarovsk-1750895606.html

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политика, белгородская область, единая россия, кпрф, лдпр, патриот, вячеслав гладков