В Белгородской области двое мужчин пострадали при ударе дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
15:15 05.12.2025
В Белгородской области двое мужчин пострадали при ударе дрона ВСУ
В Белгородской области двое мужчин пострадали при ударе дрона ВСУ
Двое мужчин получили ранения при ударе дрона ВСУ по коммерческому объекту в селе Волчья Александровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
В Белгородской области двое мужчин пострадали при ударе дрона ВСУ

Гладков: в Белгородской области при ударе дрона ВСУ пострадали двое мужчин

БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения при ударе дрона ВСУ по коммерческому объекту в селе Волчья Александровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа двое мужчин получили ранения от удара дрона по коммерческому объекту. У одного пострадавшего слепые осколочные ранения колена, у второго — осколочные ранения плеча. Бригада СМП доставляет их в Валуйскую ЦРБ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в здании посечён фасад.
