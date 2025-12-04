Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 04.12.2025 (обновлено: 17:54 04.12.2025)
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ - РИА Новости, 04.12.2025
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Трое мужчин ранены в Шебекинском и Борисовском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по грузовым автомобилям, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области 3 мужчин пострадали из-за ударов дронов ВСУ по грузовикам

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Трое мужчин ранены в Шебекинском и Борисовском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по грузовым автомобилям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены три мирных жителя. В селе Белянка Шебекинского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. У одного пострадавшего осколочное ранение ноги. Ему оказана помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Второй пострадавший с закрытым переломом ноги бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
1 из 2
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
2 из 2
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
1 из 2
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
2 из 2
Он добавил, что в посёлке Борисовка от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём, уточнил губернатор.
По его данным, также в посёлке вследствие атак были повреждены многоквартирный дом, четыре легковых автомобиля и линия электропередачи, из‑за чего часть населённого пункта временно осталась без электричества. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В Борисовском округе, по словам Гладкова, в селах Стригуны, Зозули и Берёзовка дронами были повреждены и уничтожены несколько легковых автомобилей, а также пострадал кузов и прицеп грузовика. Город Грайворон и село Гора-Подол Грайворонского округа, как сообщает глава области, атаковали семью беспилотниками: там пострадали коммерческий объект, несколько частных домов и несколько автомобилей.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дроном атакован легковой автомобиль... Также повреждено остекление социального объекта. В Валуйском округе в посёлке Уразово от детонации беспилотника выбиты окна частного дома. Хутор Екатериновка Волоконовского округа повторно атакован FPV-дроном — повреждён трактор", - подчеркнул губернатор.
