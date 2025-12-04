В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Трое мужчин ранены в Шебекинском и Борисовском округах Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по грузовым автомобилям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Ранены три мирных жителя. В селе Белянка Шебекинского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранены двое мужчин. У одного пострадавшего осколочное ранение ноги. Ему оказана помощь на месте, от госпитализации мужчина отказался. Второй пострадавший с закрытым переломом ноги бригадой скорой доставляется в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в посёлке Борисовка от удара дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Бригада скорой доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями ног в городскую больницу №2 Белгорода. Автомобиль уничтожен огнём, уточнил губернатор.
По его данным, также в посёлке вследствие атак были повреждены многоквартирный дом, четыре легковых автомобиля и линия электропередачи, из‑за чего часть населённого пункта временно осталась без электричества. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В Борисовском округе, по словам Гладкова, в селах Стригуны, Зозули и Берёзовка дронами были повреждены и уничтожены несколько легковых автомобилей, а также пострадал кузов и прицеп грузовика. Город Грайворон и село Гора-Подол Грайворонского округа, как сообщает глава области, атаковали семью беспилотниками: там пострадали коммерческий объект, несколько частных домов и несколько автомобилей.
"В селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дроном атакован легковой автомобиль... Также повреждено остекление социального объекта. В Валуйском округе в посёлке Уразово от детонации беспилотника выбиты окна частного дома. Хутор Екатериновка Волоконовского округа повторно атакован FPV-дроном — повреждён трактор", - подчеркнул губернатор.
