В Белгородской области три человека пострадали при атаке дронов ВСУ

"В селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дроном атакован легковой автомобиль... Также повреждено остекление социального объекта. В Валуйском округе в посёлке Уразово от детонации беспилотника выбиты окна частного дома. Хутор Екатериновка Волоконовского округа повторно атакован FPV-дроном — повреждён трактор", - подчеркнул губернатор.