ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 40 беспилотниками за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 10.12.2025 (обновлено: 14:47 10.12.2025)
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 40 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 40 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 40 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области порядка 40 беспилотниками, два человека обратились за медицинской РИА Новости, 10.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 40 беспилотниками за сутки

© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : соцсети
След от ракеты ПВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области порядка 40 беспилотниками, два человека обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов и зафиксированы атаки 38 беспилотников, из них 27 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях и 8 транспортных средствах.
"В Борисовском округе в селе Берёзовка при атаке FPV-дрона повреждён автомобиль. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта в посёлке Борисовка 7 декабря… В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Гора-Подол, Дунайка и Новостроевка-Первая подверглись атакам 7 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Гора-Подол в результате детонации дрона пострадал боец "Орлана", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Шебекинский округа атакованы 14 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты, над Валуйским и Волоконовским округами подавлены 7 БПЛА. По данным главы области, в Краснояружском округе по восьми населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 9 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
