ВСУ атаковали Белгородскую область порядка 40 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 10 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали семь приграничных округов Белгородской области порядка 40 беспилотниками, два человека обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 19 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов и зафиксированы атаки 38 беспилотников, из них 27 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях и 8 транспортных средствах.
"В Борисовском округе в селе Берёзовка при атаке FPV-дрона повреждён автомобиль. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта в посёлке Борисовка 7 декабря… В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Гора-Подол, Дунайка и Новостроевка-Первая подверглись атакам 7 беспилотников, 4 из которых сбиты. В селе Гора-Подол в результате детонации дрона пострадал боец "Орлана", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Шебекинский округа атакованы 14 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты, над Валуйским и Волоконовским округами подавлены 7 БПЛА. По данным главы области, в Краснояружском округе по восьми населенным пунктам выпущено 8 боеприпасов и нанесены удары 9 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
