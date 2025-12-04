Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 04.12.2025
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ
Три мирных жителя, один из них получил тяжелые ранения, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав...
2025
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ

Машина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Машина скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Три мирных жителя, один из них получил тяжелые ранения, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Борисовка при атаке дрона на легковой автомобиль водитель получил тяжёлые ранения. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением спины доставлен в Борисовскую ЦРБ. В отделении реанимации врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что от удара другого беспилотника в том же поселке ранен мужчина. Бригада СМП доставляет пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу.
Гладков добавил, что в хуторе Екатериновка Волоконовского округа беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия. Сотрудника с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног медики доставляют в больницу, уточнил губернатор.
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
