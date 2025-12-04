https://ria.ru/20251204/ataka-2059762647.html
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ - РИА Новости, 04.12.2025
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ
Три мирных жителя, один из них получил тяжелые ранения, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
Новости
В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ
При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека