В Белгородской области три человека пострадали при ударах ВСУ

БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Три мирных жителя, один из них получил тяжелые ранения, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В посёлке Борисовка при атаке дрона на легковой автомобиль водитель получил тяжёлые ранения. Мужчина с открытой черепно-мозговой травмой и проникающим ранением спины доставлен в Борисовскую ЦРБ. В отделении реанимации врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram -канале.

Он также сообщил, что от удара другого беспилотника в том же поселке ранен мужчина. Бригада СМП доставляет пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением ноги в городскую больницу.