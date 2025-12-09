https://ria.ru/20251209/vsu-2060952684.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области - РИА Новости, 09.12.2025
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники во вторник атаковали пять населенных пунктов в четырех приграничных муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T20:15:00+03:00
2025-12-09T20:15:00+03:00
2025-12-09T20:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
грайворон
шебекино
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области