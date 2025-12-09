Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 09.12.2025
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области
БЕЛГОРОД, 9 дек - РИА Новости. Украинские беспилотники во вторник атаковали пять населенных пунктов в четырех приграничных муниципалитетах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дроны ВСУ продолжают атаки на нашу область. По предварительной информации, пострадавших нет. В Грайворонском округе в городе Грайворон при детонации дрона выбиты окна и посечён забор частного домовладения. В соседнем доме повреждено ограждение. В селе Гора-Подол FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль... В городе Шебекино от удара дрона посечено остекление двух частных домов", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в Белгородском округе дрон повредил кровлю и окна дома, а также гараж в селе Отрадное. В Борисовском округе в селе Берёзовка беспилотник атаковал машину. Информация о последствиях уточняется, добавил глава области.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область 91 беспилотником за сутки
6 декабря, 11:49
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
