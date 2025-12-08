Рейтинг@Mail.ru
В белгородском селе украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде - РИА Новости, 08.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:53 08.12.2025 (обновлено: 08:00 08.12.2025)
В белгородском селе украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде
В белгородском селе украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде - РИА Новости, 08.12.2025
В белгородском селе украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде
Мирный житель ранен в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
2025
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В белгородском селе украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде

В белгородском селе Гора-Подол украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен в Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавшего со множественными осколочными ранениями бойцы самообороны доставили в Грайворонскую ЦРБ", - написал Гладков в своём канале на платформе Max.
Губернатор добавил, что в отделении реанимации пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
Специальная военная операция на Украине
 
 
