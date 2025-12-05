Рейтинг@Mail.ru
Глава белгородского села получил ранения при атаке украинского дрона
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 05.12.2025 (обновлено: 19:50 05.12.2025)
Глава белгородского села получил ранения при атаке украинского дрона
Глава белгородского села Валерий Борисенко пострадал при атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.12.2025
Глава белгородского села получил ранения при атаке украинского дрона

Глава Березовки Борисенко получил ранения при ударе дрона ВСУ по автомобилю

© Фото : Валерий Борисенко/ВКонтактеГлава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко
Глава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Валерий Борисенко/ВКонтакте
Глава администрации Березовского сельского поселения Белгородской области Валерий Борисенко
БЕЛГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Глава белгородского села Валерий Борисенко пострадал при атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ранен глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа. Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка", — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшего доставили в местную ЦРБ, там ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча. Для дальнейшего лечения Борисенко переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
