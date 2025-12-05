Глава белгородского села получил ранения при атаке украинского дрона

БЕЛГОРОД, 5 дек — РИА Новости. Глава белгородского села Валерий Борисенко пострадал при атаке дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ранен глава администрации Березовского сельского поселения Борисовского округа. Вражеский беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю в поселке Борисовка", — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшего доставили в местную ЦРБ, там ему диагностировали минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча. Для дальнейшего лечения Борисенко переведут в городскую больницу № 2 в Белгороде.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
ВС России в ответ наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
