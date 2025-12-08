Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу Старооскольского округа подозревают в получении взятки - РИА Новости, 08.12.2025
16:40 08.12.2025
Экс-главу Старооскольского округа подозревают в получении взятки
Бывший глава Старооскольского городского округа Белгородской области подозревается в получении взятки в крупном размере, проводятся обыски в администрации и по...
происшествия
старооскольский городской округ
белгородская область
россия
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
старооскольский городской округ
белгородская область
россия
происшествия, старооскольский городской округ, белгородская область, россия, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Старооскольский городской округ, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ)
БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Бывший глава Старооскольского городского округа Белгородской области подозревается в получении взятки в крупном размере, проводятся обыски в администрации и по месту жительства, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант, занимая должность главы администрации Старооскольского городского округа, получил взятку в 1 миллион рублей. Как полагают следователи, деньги были переданы директором одной коммерческой компании через других чиновников администрации. Взамен глава администрации должен был помогать этой фирме, используя своё служебное положение.
"Следственным отделом по городу Старому Осколу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время проводятся обыски в администрации Старооскольского городского округа и по месту жительства подозреваемого.
Прокуратура Белгородской области сообщила в Telegram-канале, что контролирует ход и результаты расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа.
Как пояснил РИА Новости источник в силовых структурах, подозреваемым в коррупции является Владимир Жданов.
Губернатор Вячеслав Гладков 27 ноября сообщал, что глава администрации Староосколького округа Владимир Жданов решил по собственному желанию уйти с должности. С 2018 года по 2024 год Жданов возглавлял приграничный Шебекинский городской округ. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью министерства обороны РФ. В декабре 2024 года губернатор предложил Жданову перейти на должность главы администрации Старооскольского округа.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В Северной Осетии экс-судья получил 7,5 года колонии за взятки
4 декабря, 18:16
 
