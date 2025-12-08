Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/vsu-2060499683.html
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 08.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 округов Белгородской области около 70 беспилотниками, сообщает глава Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T09:46:00+03:00
2025-12-08T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
украина
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153200/91/1532009123_0:184:1772:1181_1920x0_80_0_0_c3143e1383b110ee6b8e18da85f0ec8e.jpg
https://ria.ru/20251208/dron-2060488250.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153200/91/1532009123_197:0:1772:1181_1920x0_80_0_0_a0180734319bcbbb0681b85f24131eab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область 71 беспилотником за сутки

© Фото : командование воздушных сил ВС УкраиныРакетные стрельбы
Ракетные стрельбы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : командование воздушных сил ВС Украины
Ракетные стрельбы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 округов Белгородской области около 70 беспилотниками, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 10 снарядов и зафиксированы атаки 71 беспилотником, из них 43 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте, предприятии и 8 транспортных средствах.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В белгородском селе украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде
07:53
"В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Берёзовка подверглись атакам 2 беспилотников. В посёлке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина… В Грайворонском округе по сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Новостроевка-Вторая, Пороз и хутору Масычево выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 13 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты... Сегодня утром в селе Гора-Подол FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 9 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом подавлены 3 беспилотника. По данным главы области, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 41 БПЛА, 26 из которых подавлены и сбиты, над Вейделевским, Корочанским и Ровеньским округами сбиты по одному беспилотнику.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала