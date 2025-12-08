ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки

Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 9 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом подавлены 3 беспилотника. По данным главы области, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 41 БПЛА, 26 из которых подавлены и сбиты, над Вейделевским, Корочанским и Ровеньским округами сбиты по одному беспилотнику.