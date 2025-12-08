ВСУ атаковали Белгородскую область около 70 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 10 округов Белгородской области около 70 беспилотниками, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 30 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 10 снарядов и зафиксированы атаки 71 беспилотником, из них 43 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях, объекте инфраструктуры, коммерческом объекте, предприятии и 8 транспортных средствах.
"В Борисовском округе посёлок Борисовка и село Берёзовка подверглись атакам 2 беспилотников. В посёлке Борисовка в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта ранен мужчина… В Грайворонском округе по сёлам Безымено, Глотово, Головчино, Гора-Подол, Новостроевка-Вторая, Пороз и хутору Масычево выпущено 3 боеприпаса и нанесены удары 13 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты... Сегодня утром в селе Гора-Подол FPV-дрон целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Волоконовский округа атакованы 9 беспилотниками, 5 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским округом подавлены 3 беспилотника. По данным главы области, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 41 БПЛА, 26 из которых подавлены и сбиты, над Вейделевским, Корочанским и Ровеньским округами сбиты по одному беспилотнику.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
