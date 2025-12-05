Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде

В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Два человека пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области, пять муниципалитетов области находятся под атаками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Пять муниципалитетов под ударами ВСУ . Пострадали два человека. В городе Шебекино мужчина получил баротравму в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия... В посёлке Борисовка Борисовского округа в результате атак FPV-дронов на многоквартирный дом пострадал мужчина", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.

Губернатор отметил, что обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение они продолжат амбулаторно.

В селе Нежеголь Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство — в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, добавил Гладков.