В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 05.12.2025
20:44 05.12.2025
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека
Два человека пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области, пять муниципалитетов области находятся под атаками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Два человека пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области, пять муниципалитетов области находятся под атаками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять муниципалитетов под ударами ВСУ. Пострадали два человека. В городе Шебекино мужчина получил баротравму в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия... В посёлке Борисовка Борисовского округа в результате атак FPV-дронов на многоквартирный дом пострадал мужчина", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение они продолжат амбулаторно.
В селе Нежеголь Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство — в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, добавил Гладков.
Губернатор также сообщил о других повреждениях зданий и транспортных средств в результате атак ВСУ.
