https://ria.ru/20251205/vsu-2060214465.html
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 05.12.2025
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека
Два человека пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области, пять муниципалитетов области находятся под атаками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T20:44:00+03:00
2025-12-05T20:44:00+03:00
2025-12-05T20:44:00+03:00
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_cd9096c718b8f1f19dcd9606a001abce.jpg
https://ria.ru/20251205/bespilotniki-2060121452.html
белгородская область
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012083_434:0:3165:2048_1920x0_80_0_0_1efe51c6f5a046b56553aa337f95eb8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека
Губернатор Гладков: в Белгородской области от ударов ВСУ пострадали два человека
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Два человека пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области, пять муниципалитетов области находятся под атаками, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Пять муниципалитетов под ударами ВСУ
. Пострадали два человека. В городе Шебекино
мужчина получил баротравму в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия... В посёлке Борисовка Борисовского округа в результате атак FPV-дронов на многоквартирный дом пострадал мужчина", - написал Гладков
в своем канале на платформе Max.
Губернатор отметил, что обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение они продолжат амбулаторно.
В селе Нежеголь Шебекинского округа с беспилотника сброшено взрывное устройство — в частном доме выбиты окна, посечены фасад и забор, добавил Гладков.
Губернатор также сообщил о других повреждениях зданий и транспортных средств в результате атак ВСУ.