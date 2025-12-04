В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля получил баротравму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в селе Волчья Александровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранен водитель. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями головы, плеча и спины доставлен бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено. Также продолжаются атаки вражеских беспилотников на Грайворонский округ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Грайворон в результате атаки дрона у трех легковых автомобилей посечены кузовы и выбиты стекла. В селе Гора-Подол дрон нанес удар по легковому автомобилю, на участке автодороги Грайворон - Козинка от удара дрона повреждена передняя часть легкового автомобиля, уточнил губернатор.
