Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:17 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/dron-2059893907.html
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 04.12.2025
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ
Водитель легкового автомобиля получил баротравму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в селе Волчья Александровка Белгородской области,... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T20:17:00+03:00
2025-12-04T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля получил баротравму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в селе Волчья Александровка Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Волчья Александровка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранен водитель. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями головы, плеча и спины доставлен бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство повреждено. Также продолжаются атаки вражеских беспилотников на Грайворонский округ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Грайворон в результате атаки дрона у трех легковых автомобилей посечены кузовы и выбиты стекла. В селе Гора-Подол дрон нанес удар по легковому автомобилю, на участке автодороги Грайворон - Козинка от удара дрона повреждена передняя часть легкового автомобиля, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала