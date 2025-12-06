Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде произошли перебои в подаче электричества - РИА Новости, 06.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 06.12.2025
https://ria.ru/20251206/belgorod-2060336628.html
В Белгороде произошли перебои в подаче электричества
В Белгороде произошли перебои в подаче электричества - РИА Новости, 06.12.2025
В Белгороде произошли перебои в подаче электричества
Перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа произошли в результате прилёта неустановленного боеприпаса, также есть один... РИА Новости, 06.12.2025
2025-12-06T19:03:00+03:00
2025-12-06T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_24a5090ac806b8de2ee980685afac608.jpg
https://ria.ru/20250524/belgorod-2018918833.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/19/1923478428_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_514abb912dda3a45950825e4d11f5358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
В Белгороде произошли перебои в подаче электричества

В Белгороде и части Белгородского округа возникли перебои в подаче электричества

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа произошли в результате прилёта неустановленного боеприпаса, также есть один пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадавший мирный житель и перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа. ЧП произошло в результате прилёта неустановленного боеприпаса… До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчину, пострадавшего в Белгороде, бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода с предварительным диагнозом "баротравма".
По данным губернатора, повреждён грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Валуйском округе Белгородской области отключили свет
24 мая, 23:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала