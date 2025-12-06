В Белгороде произошли перебои в подаче электричества

БЕЛГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа произошли в результате прилёта неустановленного боеприпаса, также есть один пострадавший, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Пострадавший мирный житель и перебои в подаче электричества в Белгороде и части Белгородского округа. ЧП произошло в результате прилёта неустановленного боеприпаса… До сих пор в части Белгорода и Белгородского округа наблюдаются проблемы с подачей электроэнергии. Все аварийные и оперативные службы работают на местах. Энергетики восстанавливают электроснабжение", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что мужчину, пострадавшего в Белгороде, бригада скорой помощи доставляет для обследования в городскую больницу № 2 г. Белгорода с предварительным диагнозом "баротравма".
По данным губернатора, повреждён грузовой автомобиль, в двух частных домах выбиты окна.