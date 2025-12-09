Рейтинг@Mail.ru
Боец "Орлана" получил ранение при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 09.12.2025
Боец "Орлана" получил ранение при детонации дрона ВСУ
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 дек – РИА Новости. Боец "Орлана" получил баротравму и осколочное ранение головы в результате детонации дрона ВСУ в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В Грайворонском округе при исполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчина получил баротравму и осколочное ранение головы в результате детонации дрона в селе Гора-Подол. Сослуживцы доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что для дальнейшего лечения медики транспортируют пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.
Боевая работа на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Армия разваливается": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
8 декабря, 02:08
 
