Боец "Орлана" получил ранение при детонации дрона ВСУ
Боец "Орлана" получил ранение при детонации дрона ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Боец "Орлана" получил ранение при детонации дрона ВСУ
Боец "Орлана" получил баротравму и осколочное ранение головы в результате детонации дрона ВСУ в селе Гора-Подол Грайворонского округа Белгородской области,... РИА Новости, 09.12.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
Боец "Орлана" получил ранение при детонации дрона ВСУ
Гладков: боец "Орлана" пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области