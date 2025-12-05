ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки

Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа подверглись атакам 15 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены, в Волоконовском округе три населенных пункта атакованы 4 беспилотниками, ранены двое мужчин. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 19 боеприпасов и нанесены удары 32 БПЛА, один из которых подавлен, ранен мужчина, над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. По Шебекинскому округу совершены атаки 9 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты, ранены двое мужчин, уточнил губернатор.