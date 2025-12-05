ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки

БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 80 беспилотниками, 8 мирных жителей пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в 8 округах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 боеприпасов и зафиксированы атаки 82 беспилотниками, из них 29 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах и 35 транспортных средствах.
"В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Березовка, Грузское, Зозули и Стригуны атакованы 17 беспилотниками, 5 из которых подавлены. В посёлке Борисовка за день в результате атак дронов ранены трое мужчин, один из них получил тяжёлые ранения. Из Борисовской ЦРБ мужчина переведён в областную клиническую больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Состояние оценивается как крайне тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа подверглись атакам 15 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены, в Волоконовском округе три населенных пункта атакованы 4 беспилотниками, ранены двое мужчин. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 19 боеприпасов и нанесены удары 32 БПЛА, один из которых подавлен, ранен мужчина, над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. По Шебекинскому округу совершены атаки 9 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты, ранены двое мужчин, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
