ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 05.12.2025 (обновлено: 17:56 05.12.2025)
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 80 беспилотниками, 8 мирных жителей пострадали, один из них находится в... РИА Новости, 05.12.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 80 раз беспилотниками за сутки

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 5 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 80 беспилотниками, 8 мирных жителей пострадали, один из них находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в 8 округах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 19 боеприпасов и зафиксированы атаки 82 беспилотниками, из них 29 были сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 13 частных домовладениях, двух коммерческих и одном социальном объектах и 35 транспортных средствах.
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Город Горское в ЛНР остался без света после атаки ВСУ
10:30
"В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Березовка, Грузское, Зозули и Стригуны атакованы 17 беспилотниками, 5 из которых подавлены. В посёлке Борисовка за день в результате атак дронов ранены трое мужчин, один из них получил тяжёлые ранения. Из Борисовской ЦРБ мужчина переведён в областную клиническую больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Состояние оценивается как крайне тяжёлое", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа подверглись атакам 15 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены, в Волоконовском округе три населенных пункта атакованы 4 беспилотниками, ранены двое мужчин. По данным главы области, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 19 боеприпасов и нанесены удары 32 БПЛА, один из которых подавлен, ранен мужчина, над Новооскольским округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. По Шебекинскому округу совершены атаки 9 беспилотников, 6 из которых подавлены и сбиты, ранены двое мужчин, уточнил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьУкраинаВячеслав Гладков
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
