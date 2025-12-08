Белгородские многодетные семьи получат новую меру поддержки

БЕЛГОРОД, 8 дек - РИА Новости. Власти Белгородской области намерены с 1 января 2026 года ввести новую меру поддержки для многодетных семей, которая касается мам старше 35 лет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона предложил ввести региональную выплату для белгородских семей, которые воспитывают трех и более детей. Как пояснил губернатор, решение было принято им после поступившего вопроса от жительницы на личном приеме. Женщина, родившая третьего ребенка, интересовалась, почему подобная выплата не предусмотрена для тех, кто старше установленного возрастного порога.

"Я предлагаю к тем мерам федеральной поддержки, которые есть на региональном уровне, рассмотреть и с 1 января 2026 года сделать еще одну меру государственной поддержки для женщин, которые рожают старше 35 лет третьего и последующего ребенка", - отметил Гладков на оперативном совещании в правительстве области.

Глава региона отметил, что для получения выплаты полная семья с обоими родителями должна будет иметь постоянную прописку в Белгородской области. Кроме того, губернатор Белгородской области предложил исключить из медицинского обихода определение "старородящая женщина". Он поручил министру здравоохранения региона заменить эту формулировку на более уважительную.

"В нашем обществе, в котором мы выросли, указывание женщине на ее возраст фактически приравнивается к оскорблению. Если такой термин есть, то желания приходить в медицинское учреждение явно не прибавляется. Я предлагаю это понятие исключить - нравится, не нравится. Потому что женщин просто обижают", - подчеркнул Гладков.

Благодаря национальному проекту "Семья", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, в 2025 году уже более 430 молодых многодетных семей региона получили суммарно свыше 130 миллионов рублей за рождение третьего и последующих детей. Эта мера финансовой поддержки предоставляется многодетным семьям, в которых появились третий и последующие дети, а родители не достигли возраста 35 лет. Выплата осуществляется в случае, если дети родились в период после 1 января 2025 года.

В качестве примера Гладков привел молодую многодетную семью Бородиных из Белгорода - супруги воспитывали трех сыновей и мечтали о дочери, а когда семья пополнилась сразу двумя малышками, в рамках национального проекта "Семья" получили выплату в 600 тысяч рублей, по 300 тысяч рублей на каждого ребенка.

Как отметили в правительстве региона, в Белгородской области реализуется целый спектр мер поддержки многодетных семей. В их числе - ежемесячная денежная компенсация за коммунальные услуги, бесплатный проезд для школьников к месту учебы и обратно, льготное питание для учащихся общеобразовательных организаций, первоочередной прием детей в дошкольные образовательные учреждения и другие.