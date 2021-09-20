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Биография Алексея Дюмина
Биография Алексея Дюмина - РИА Новости, 20.09.2021
Биография Алексея Дюмина
Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:25
2021-09-20T12:25
2021-09-20T13:08
справки
алексей дюмин
тульская область
выборы в государственную думу
политика
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Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске.В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (с отличием), в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.С 1994 года по 1996 год работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.В 1996-2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны. Обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом, включая саммиты "Группы восьми", "Группы двадцати", ШОС, АТЭС и т.д.С 2013 года по 2016 год – заместитель начальника главного управления Генерального штаба, начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, заместитель министра обороны РФ. 2 февраля 2016 года Алексей Дюмин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области. 18 сентября 2016 года Дюмин был избран губернатором Тульской области. Он получил поддержку 84,17% избирателей. 22 сентября Алексей Дюмин официально вступил в должность губернатора Тульской области. 20 сентября 2021 года стало известно, что Алексей Дюмин побеждает на выборах главы региона с 83,6% голосов после обработки 100% протоколов. Дюмин участвовал в выборах как самовыдвиженец. Алексей Дюмин – генерал-лейтенант. Герой России. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, медалями.Женат, воспитывает сына.Декларированный доход Алексея Дюмина за 2020 год составил 7,5 миллиона рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, алексей дюмин, тульская область, политика
Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 года
в Курске.
В 1994 году окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 2009 году – Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (с отличием), в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.
С 1994 года по 1996 год работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.
В 1996-2013 годах проходил службу на различных должностях в Федеральной службе охраны. Обеспечивал участие президента России в различных мероприятиях как внутри страны, так и за рубежом, включая саммиты "Группы восьми", "Группы двадцати", ШОС, АТЭС и т.д.
С 2013 года по 2016 год – заместитель начальника главного управления Генерального штаба, начальник Главного штаба – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками, заместитель министра обороны РФ.
2 февраля 2016 года Алексей Дюмин
был назначен
временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области.
18 сентября 2016 года Дюмин был избран
губернатором Тульской области. Он получил поддержку 84,17% избирателей. 22 сентября Алексей Дюмин официально вступил в должность
губернатора Тульской области.
20 сентября 2021 года
стало известно, что Алексей Дюмин
побеждает на выборах главы региона с 83,6% голосов после обработки 100% протоколов. Дюмин участвовал в выборах как самовыдвиженец.
Алексей Дюмин – генерал-лейтенант. Герой России. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, медалями.
Декларированный доход Алексея Дюмина за 2020 год составил 7,5 миллиона рублей
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников