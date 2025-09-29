https://ria.ru/20250929/putin-2045072876.html
Путин проведет заседание президиума Госсовета
Заседание президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина состоится в конце октября, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. РИА Новости, 29.09.2025
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Заседание президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина состоится в конце октября, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. "Мы собрались с вами как раз заблаговременно до большого мероприятия. Через какое-то время, после 20 чисел, будет расширенный президиум Госсовета, посвященный этой теме под руководством президента страны", - сказал Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.
