Число россиян со статусом "защитник отечества" увеличится, заявил Дюмин

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число россиян со статусом "защитник отечества" в ближайшее время увеличится кратно, нужно минимизировать риски от нерешенных вопросов, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Очень много вопросов, которые требуют урегулирования… Мы с вами должны понимать, что через определенное время категории граждан, о которых сегодня идет речь, а это защитники отчества, увеличится кратно. Поэтому мы должны быть к этому готовы и минимизировать риски от тех или иных вопросов, которые остаются нерешенными", - сказал Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.

