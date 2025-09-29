Рейтинг@Mail.ru
11:55 29.09.2025
Число россиян со статусом "защитник отечества" увеличится, заявил Дюмин
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число россиян со статусом "защитник отечества" в ближайшее время увеличится кратно, нужно минимизировать риски от нерешенных вопросов, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Очень много вопросов, которые требуют урегулирования… Мы с вами должны понимать, что через определенное время категории граждан, о которых сегодня идет речь, а это защитники отчества, увеличится кратно. Поэтому мы должны быть к этому готовы и минимизировать риски от тех или иных вопросов, которые остаются нерешенными", - сказал Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.
россия, алексей дюмин
Россия, Алексей Дюмин
Алексей Дюмин. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Число россиян со статусом "защитник отечества" в ближайшее время увеличится кратно, нужно минимизировать риски от нерешенных вопросов, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
"Очень много вопросов, которые требуют урегулирования… Мы с вами должны понимать, что через определенное время категории граждан, о которых сегодня идет речь, а это защитники отчества, увеличится кратно. Поэтому мы должны быть к этому готовы и минимизировать риски от тех или иных вопросов, которые остаются нерешенными", - сказал Дюмин на заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.
Путин лично контролирует вопросы поддержки ветеранов СВО, заявил Дюмин
