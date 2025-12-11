Кировский губернатор принял участие в работе комиссии Госсовета по кадрам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил о необходимости создания условий для переобучения и трудоустройства участников СВО на заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры", сообщает пресс-служба правительства региона.

Участниками расширенного заседания комиссии Госсовета на тему "О подготовке кадров для экономики Российской Федерации" стали заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, помощник президента России, секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов России.

"На тематических столах участники обсудили ключевые вопросы подготовки кадров: прогноз потребности экономики в кадрах, модели профессиональной ориентации, роль кадровых центров и роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО. Речь шла и о модели подготовки кадров для экономики – федеральном проекте "Профессионалитет", который входит в нацпроект "Молодёжь и дети", - говорится в сообщении

Губернатор Кировской области заявил, что ключевой вызов для экономики России - кадровый. Нехватка людей сегодня ощущается во многих отраслях. Глава региона отметил, что сейчас крайне важно создать условия переобучения и трудоустройства для участников СВО на актуальные и востребованные специальности и подчеркнул, что важнейший аспект в решении кадрового вопроса — образование.

"Мы в Кировской области уже значительно перестроили систему среднего профобразования. Отказались от подготовки в колледжах и техникумах барменов и фотографов, увеличив за их счет набор на специальности группы "Машиностроение". И сейчас наблюдаем конкурсы на поступление наравне с вузовскими - сверхвостребованное направление у работодателей и абитуриентов", - приводятся в сообщении слова Соколова.

Губернатор Кировской области отметил, что значительный эффект в регионе получают от проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России Владимиром Путиным. "Только комплексно решая кадровые вопросы, мы сможем двигаться по направлению технологического лидерства", — подчеркнул Соколов.