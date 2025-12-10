Дмитрий Миляев принял участие в стратегической сессии по подготовке кадров

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в среду принял участие в стратегической сессии по подготовке к заседанию Госсовета России по вопросу "О подготовке кадров для экономики РФ", сообщает пресс-служба правительства региона.

Помощник президента России , секретарь Госсовета Алексей Дюмин отметил, что на расширенное заседание комиссии вынесены критически важные вопросы. С проблемой нехватки специалистов сталкиваются самые разные отрасли экономики. И в ближайшие годы она будет только обостряться. Спрос растет быстрее, чем соискатели появляются на рынке. Система подготовки кадров не успевает за постоянно меняющимися запросами работодателей.

По словам Дюмина, задачи достижения технологического лидерства, поставленные президентом, освоение новых технологий, которые приходят в нашу жизнь, требуют большого человеческого потенциала.

"Кадровое обеспечение – вопрос комплексный. Он затрагивает не только развитие экономики, но и обороноспособность страны. Если раньше все лучшее в гражданский сектор приходило из разработок военных лабораторий и конструкторских бюро, то сейчас происходит наоборот. Разработки высокотехнологичных гражданских компаний активно внедряются в Минобороны и других силовых структурах, в их исследовательские лаборатории приходят гражданские специалисты. Их компетенции используются для создания оружия будущего. На площадке комиссии Госсовета "Кадры" собраны все предложения регионов, органов власти и экспертов по решению проблемы кадрового дефицита. Наша задача – определить лучшие практики, которые уже применяются, новые подходы, управленческие механизмы и на заседании Госсовета представить их на решение главы государства", – приводятся слова Дюмина на официальном сайте президента России.

Участники за круглыми столами подготовили предложения по перезагрузке национального проекта "Кадры" для обеспечения кадрового потенциала экономики страны.

Выделено девять направлений для обсуждения, среди них: формирование прогноза потребности экономики в кадрах, профессиональная ориентация молодежи, развитие национальной системы квалификаций, участие работодателей в системе среднего профессионального образования, подготовка высококвалифицированных кадров для технологического лидерства, адресная подготовка кадров через целевое обучение, подготовка кадров для цифровой экономики.

Миляев возглавил обсуждение одного из ключевых направлений стратегической сессии — "Роль работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов СВО".

"Мы наблюдаем высокую потребность в кадрах во всех отраслях народного хозяйства, в системе государственного и муниципального управления. В нашем регионе в этом направлении организована серьезная работа, ведется активное взаимодействие с тульскими предприятиями. На базе ТулГУ создана Передовая инженерная школа. Это по-настоящему практико-ориентированное обучение. Развивается федеральный проект "Профессионалитет". В следующем году будет реализован ряд проектов по развитию среднего профессионального образования. Будет удвоено количество учебно-производственных кластеров, что говорит о вовлеченности предприятий региона в подготовку кадров", — приводит пресс-служба слова Миляева.

Отдельно глава региона обозначил тему трудоустройства участников СВО. В Тульской области накоплен опыт в рамках регионального проекта "Герой 71": начиная от получения образования и заканчивая трудоустройством в самых разных направлениях. В проекте 15 треков, которые позволяют реализовать себя в разных направлениях. Ключевые из них — служба в органах государственной и муниципальной власти, получение образования, устройство на работу. Выстроен диалог с организациями, проработана возможность отслеживать данный процесс, а затем получать в едином цифровом сервисе обратную связь от компаний по этому вопросу.

"Предприятия сегодня реализуют серьезные программы по повышению квалификации своих кадров, их переобучению. Вместе мы делаем все необходимое в условиях меняющегося рынка. Кадровый вопрос очень актуален. Мы готовы масштабировать на другие регионы практики, которые сегодня наработаны в регионе", — сказал губернатор.

В области сформирован передовой опыт по привлечению работодателей к обучению студентов в колледжах. Предприятия оснащают лаборатории и мастерские, участвуют в разработке программ обучения, организуют стажировки преподавателей и практику студентов. Это позволяет гарантированно трудоустроить выпускников. Реализуются три Региональных стандарта – Стандарт кадрового обеспечения, Региональный демографический стандарт, Стандарт мер поддержки работодателями участников СВО.

В их рамках работникам предоставляют добровольное медицинское страхование, компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение, на аренду жилья, на посещение спортивных объектов, предоставление беспроцентных займов; единовременные выплаты в том числе в связи с рождением ребенка, заключением брака, развитие системы наставничества на предприятии, предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска.