В сфере поддержки героев СВО сохраняются проблемы, заявил Дюмин - РИА Новости, 29.09.2025
11:44 29.09.2025
В сфере поддержки героев СВО сохраняются проблемы, заявил Дюмин
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. "Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить", - сказал Дюмин журналистам.
общество, россия, алексей дюмин
Общество, Россия, Алексей Дюмин
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин.
"Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить", - сказал Дюмин журналистам.
