В сфере поддержки героев СВО сохраняются проблемы, заявил Дюмин

Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. РИА Новости, 29.09.2025

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Проблемы в вопросах поддержки героев специальной военной операции сохраняются, для их решения нужны новые подходы, сообщил помощник президента РФ Алексей Дюмин. "Мы видим, что проблемы есть, что есть определенные вещи, которые требуют синхронизации, докалибровки, выработки новых механизмов и подходов. От чего-то надо отказаться, что-то надо внедрить", - сказал Дюмин журналистам.

