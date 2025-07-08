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Дюмин призвал создать условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни
Дюмин призвал создать условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни - РИА Новости, 08.07.2025
Дюмин призвал создать условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни
Помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин заявил о необходимости создавать все условия для успешной адаптации ветеранов СВО к... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:08:00+03:00
2025-07-08T19:08:00+03:00
2025-07-08T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин заявил о необходимости создавать все условия для успешной адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Дюмин во вторник провел заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. "Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы ветераны СВО получали полный комплекс необходимых медицинских услуг, а в дальнейшем -достойную работу. И в целом успешно адаптировались к мирной жизни", - подчеркнул он. Помощник президента РФ также отметил важность комплексного взаимодействия между военными медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения. По его словам, особое внимание необходимо уделить участникам СВО, страдающим разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством. Так, психолого-психотерапевтическая помощь должна быть доступна участникам СВО сразу же после демобилизации, также необходимо включить профильных специалистов в порядок проведения их обследования. Кроме того, Дюмин в ходе заседания дополнительно обратил внимание на важность доведения информации о положенных льготах до каждого участника боевых действий.
https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html
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россия, алексей дюмин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Алексей Дюмин
Дюмин призвал создать условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни
Дюмин: нужно создать условия для успешной адаптации ветеранов СВО к мирной жизни
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин заявил о необходимости создавать все условия для успешной адаптации ветеранов СВО к мирной жизни.
Дюмин
во вторник провел заседание комиссии Госсовета РФ
по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.
"Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы ветераны СВО получали полный комплекс необходимых медицинских услуг, а в дальнейшем -достойную работу. И в целом успешно адаптировались к мирной жизни", - подчеркнул он.
Помощник президента РФ также отметил важность комплексного взаимодействия между военными медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения. По его словам, особое внимание необходимо уделить участникам СВО, страдающим разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством. Так, психолого-психотерапевтическая помощь должна быть доступна участникам СВО сразу же после демобилизации, также необходимо включить профильных специалистов в порядок проведения их обследования.
Кроме того, Дюмин в ходе заседания дополнительно обратил внимание на важность доведения информации о положенных льготах до каждого участника боевых действий.