https://ria.ru/20250708/djumin-2028005998.html

Дюмин призвал создать условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Дюмин призвал создать условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни - РИА Новости, 08.07.2025

Дюмин призвал создать условия для адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин заявил о необходимости создавать все условия для успешной адаптации ветеранов СВО к... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:08:00+03:00

2025-07-08T19:08:00+03:00

2025-07-08T19:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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алексей дюмин

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Алексей Дюмин заявил о необходимости создавать все условия для успешной адаптации ветеранов СВО к мирной жизни. Дюмин во вторник провел заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. "Вся наша работа должна быть направлена на то, чтобы ветераны СВО получали полный комплекс необходимых медицинских услуг, а в дальнейшем -достойную работу. И в целом успешно адаптировались к мирной жизни", - подчеркнул он. Помощник президента РФ также отметил важность комплексного взаимодействия между военными медицинскими учреждениями и гражданской системой здравоохранения. По его словам, особое внимание необходимо уделить участникам СВО, страдающим разного рода расстройствами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством. Так, психолого-психотерапевтическая помощь должна быть доступна участникам СВО сразу же после демобилизации, также необходимо включить профильных специалистов в порядок проведения их обследования. Кроме того, Дюмин в ходе заседания дополнительно обратил внимание на важность доведения информации о положенных льготах до каждого участника боевых действий.

https://ria.ru/20250310/komissiya-2004139382.html

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