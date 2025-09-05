https://ria.ru/20250905/putin-2040103411.html
Путин в Самаре посетил "ОДК-Кузнецов"
САМАРА, 5 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Самаре посещает ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Госкорпорации Ростех. Президенту рассказали о двигателях, представленных на выставке, выпускаемых предприятиями Объединенной двигателестроительной корпорации. Экспозиция состоит из двигателей для гражданской и транспортной авиации, вертолетных двигателей, двигателей для новых типов летательных аппаратов, космических двигателей и наземных газотурбинных установок.В частности, президенту показали турбовентиляторные двухконтурные двигатели со смешением потоков контуров, которые применяется при производстве Ту-214 и самолетов Ил, а также при производстве самолетаМС-21-310. Рассказали президенту и о производстве двигателей, которые используются на самолетах SJ-100, самолетах-амфибиях БЕ-200 и Ил-212. Президента на предприятии сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, гендиректор АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александр Грачев.
