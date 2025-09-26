https://ria.ru/20250926/djumin-2044708244.html

Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив его талант и патриотизм. РИА Новости, 26.09.2025

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив его талант и патриотизм. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян скончался. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, режиссера, продюсера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Кеосаяна", - написал Дюмин в телеграмме супруге Кеосаяна, главному редактору RT Маргарите Симоньян. "Тигран Эдмондович был талантливым и разносторонним человеком, настоящим патриотом России. Его фильмы и телевизионные проекты завоевали широкое зрительское признание. Память о Тигране Эдмондовиче навсегда останется в наших сердцах", - добавил он.

