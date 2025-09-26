Рейтинг@Mail.ru
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Культура
Культура
 
21:27 26.09.2025
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив его талант и патриотизм. РИА Новости, 26.09.2025
культура
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
алексей дюмин
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив его талант и патриотизм. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян скончался. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, режиссера, продюсера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Кеосаяна", - написал Дюмин в телеграмме супруге Кеосаяна, главному редактору RT Маргарите Симоньян. "Тигран Эдмондович был талантливым и разносторонним человеком, настоящим патриотом России. Его фильмы и телевизионные проекты завоевали широкое зрительское признание. Память о Тигране Эдмондовиче навсегда останется в наших сердцах", - добавил он.
россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, алексей дюмин
Культура, Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Алексей Дюмин
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Дюмин отметил талант и патриотизм Тиграна Кеосаяна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Тигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив его талант и патриотизм.
Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян скончался. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме.
"Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, режиссера, продюсера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Кеосаяна", - написал Дюмин в телеграмме супруге Кеосаяна, главному редактору RT Маргарите Симоньян.
"Тигран Эдмондович был талантливым и разносторонним человеком, настоящим патриотом России. Его фильмы и телевизионные проекты завоевали широкое зрительское признание. Память о Тигране Эдмондовиче навсегда останется в наших сердцах", - добавил он.
Памяти Тиграна Кеосаяна - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Памяти Тиграна Кеосаяна
Вчера, 18:35
 
Культура
 
 
