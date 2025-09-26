https://ria.ru/20250926/djumin-2044708244.html
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна - РИА Новости, 26.09.2025
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив его талант и патриотизм. РИА Новости, 26.09.2025
2025-09-26T21:27:00+03:00
2025-09-26T21:27:00+03:00
2025-09-26T21:27:00+03:00
культура
россия
тигран кеосаян
маргарита симоньян
алексей дюмин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044566026_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_2d22c1839a2c0277759b824661172b5e.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Помощник президента РФ Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, отметив его талант и патриотизм. Ранее в пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее супруг Тигран Кеосаян скончался. В начале января Симоньян сообщала, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. "Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, режиссера, продюсера, телеведущего, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, заслуженного артиста Российской Федерации Тиграна Кеосаяна", - написал Дюмин в телеграмме супруге Кеосаяна, главному редактору RT Маргарите Симоньян. "Тигран Эдмондович был талантливым и разносторонним человеком, настоящим патриотом России. Его фильмы и телевизионные проекты завоевали широкое зрительское признание. Память о Тигране Эдмондовиче навсегда останется в наших сердцах", - добавил он.
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044674614.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044566026_169:0:2738:1927_1920x0_80_0_0_854fcac1b3a3a48fb72d96bfe4614e16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тигран кеосаян, маргарита симоньян, алексей дюмин
Культура, Россия, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Алексей Дюмин
Дюмин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна
Дюмин отметил талант и патриотизм Тиграна Кеосаяна