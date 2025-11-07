Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, кто примет участие в совещании по строительству ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 07.11.2025
Песков рассказал, кто примет участие в совещании по строительству ВС России
В совещании по строительству ВС РФ, которое в пятницу проведет президент РФ Владимир Путин, примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,...
специальная военная операция на украине
строительство
россия
дмитрий песков
владимир путин
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
Песков рассказал, кто примет участие в совещании по строительству ВС России

В совещании по строительству ВС примут участие Медведев, Герасимов и Бортников

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В совещании по строительству ВС РФ, которое в пятницу проведет президент РФ Владимир Путин, примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Андрей Белоусов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, глава ФСБ Александр Бортников и помощник президента РФ Алексей Дюмин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков рассказал журналистам, что Путин в пятницу проведет совещание, связанное с дальнейшим строительством Вооруженных сил РФ.
"Там будут участвовать и Медведев Дмитрий Анатольевич, и Белоусов Андрей Рэмович, и Герасимов Валерий Васильевич, и Бортников будет, и Дюмин Алексей Геннадьевич. Такое совещание стоит", - сказал Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
