Песков рассказал, кто примет участие в совещании по строительству ВС России
В совещании по строительству ВС РФ, которое в пятницу проведет президент РФ Владимир Путин, примут участие зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев,... РИА Новости, 07.11.2025
2025-11-07T13:03:00+03:00
В совещании по строительству ВС примут участие Медведев, Герасимов и Бортников